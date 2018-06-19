Санкт-Петербург, 19 июня, 2018, 22:57 — ИА Регнум. Сборная России одержала вторую победу подряд на чемпионате мира по футболу и сохранила первое место в своей группе. Во вторник, 19 июня, российская команда обыграла команду Египта со счетом 3:1.

Дарья Драй ИА REGNUM Российский фанат в фан-зоне

Дарья Драй ИА REGNUM Стадион «Санкт-Петербург Арена»

Дарья Драй ИА REGNUM Российские фанаты у стадиона

Первый тайм прошел без голов и в равной борьбе. Гости временами владели преимуществом и опаснее атаковали. Сборная России выглядела скованной.

На помощь ей пришла удача: уже через минуту после начала второго тайма игрок сборной Египта срезал мяч в свои ворота. Сборная России провела 15−20 минут «на кураже», забила ещё дважды — отличились Денис Черышев и Артем Дзюба.

Дарья Драй ИА REGNUM Russia

Дарья Драй ИА REGNUM Российские болельщица в фан-зоне

Вторая половина тайма прошла с некоторым преимуществом египтян. Не сумев реализовать несколько опасных моментов, они всё-таки забили с пенальти. Отличился Мохамед Салах.

Дарья Драй ИА REGNUM Болельщик сборной Египта перед матчем

Дарья Драй ИА REGNUM Царь и чеберушка

Дарья Драй ИА REGNUM Поздравления от египтян

Но опасные моменты создавала и сборная России. Сомнений в ее окончательной победе так и не возникло.

Дарья Драй ИА REGNUM Болеем за наших!

Дарья Драй ИА REGNUM Фан-зона

Одержав эту победу, сборная Россия впервые за 32 года вышла в плей-офф чемпионата мира. Последний матч группового этапа сборная проведет против команды Уругвая. Вероятнее всего, это будет матч за первое место в группе.

Дарья Драй ИА REGNUM Российский флаг

Дарья Драй ИА REGNUM Радость победы