Сборная России обыграла Египет и вышла в 1/8 финала ЧМ-2018
Санкт-Петербург, 19 июня, 2018, 22:57 — ИА Регнум. Сборная России одержала вторую победу подряд на чемпионате мира по футболу и сохранила первое место в своей группе. Во вторник, 19 июня, российская команда обыграла команду Египта со счетом 3:1.
Первый тайм прошел без голов и в равной борьбе. Гости временами владели преимуществом и опаснее атаковали. Сборная России выглядела скованной.
На помощь ей пришла удача: уже через минуту после начала второго тайма игрок сборной Египта срезал мяч в свои ворота. Сборная России провела 15−20 минут «на кураже», забила ещё дважды — отличились Денис Черышев и Артем Дзюба.
Вторая половина тайма прошла с некоторым преимуществом египтян. Не сумев реализовать несколько опасных моментов, они всё-таки забили с пенальти. Отличился Мохамед Салах.
Но опасные моменты создавала и сборная России. Сомнений в ее окончательной победе так и не возникло.
Одержав эту победу, сборная Россия впервые за 32 года вышла в плей-офф чемпионата мира. Последний матч группового этапа сборная проведет против команды Уругвая. Вероятнее всего, это будет матч за первое место в группе.