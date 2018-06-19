Вильнюс, 19 июня, 2018, 22:40 — ИА Регнум. Готовиться к российскому вторжению «сердцем и душой» призвала союзников по НАТО президент Литвы Даля Грибаускайте, сообщает 19 июня журнал Spiegel.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Страх. Антироссийская пропаганда

Такую готовность к самоотверженному сопротивлению Грибаускайте проявила в интервью немецкому изданию Spiegel.

Оценив вероятность вторжения российской армии на просторы Литвы как «значительную», президент прибалтийской державы обвинила западных союзников в недооценке России и в излишне мягкой политике.

Даля Грибаускайте в очередной раз поведала о военной мощи России и подчеркнула готовность литовцев героически защищаться.

«Если мы покажем, что можем и хотим защитить себя, тогда никто не нападет на нас. Мы должны быть готовы: психически, политически, технологически, сердцем и душой», — заявила президент Литвы.

Как сообщало ИА REGNUM, власти прибалтийских государств одобряют, приветствуют и настаивают на увеличении численности иностранных войск на их территории. По их заявлениям, это создаст в их странах рабочие места и уймёт их боязнь восточного соседа.