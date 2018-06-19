Киев, 19 июня, 2018, 22:54 — ИА Регнум. Перекрытие Северо-Крымского канала повлекло за собой засоление почв и затопление хозяйств херсонской области Украины, сообщил 19 июня бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко на своей странице в социально сети Facebook.

Вячеслав Ребров Северо-Крымский канал

«Когда вода начинает застаиваться, происходит поднятие грунтовых вод и обмеление. Поселки, находящиеся в низинах, уже настигло подтопление: в огородах и погребах стоит вода. Она же уничтожает плодородный слой земли, что сулит реальной экологической катастрофой для центральной части Европы», — рассказал экс-нардеп.

Журавко также отметил, что даже в украинских СМИ водная блокада Крыма откровенно подается как вариант причинения наибольшего ущерба полуострову, а не как способ «возврата» российского полуострова Украине.

Напомним, что к 2030 году в Крыму планируют реализовать программу по улучшению водоснабжения стоимостью более 36 млрд рублей.

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При этом первый президент Украины Леонид Кравчук надеется что Россия «вернет Крым» Украине, поскольку для его обустройства нужно слишком много денег, которых у Украины, по всей видимости, хватает.

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