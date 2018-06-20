Великий Новгород, 20 июня, 2018, 10:00 — ИА Регнум. Многомиллиардные долги российских предприятий перед поставщиками энергоресурсов становятся серезным тормозом для развития экономики. Но, как выясняется, порой работа по их сокращению находится на грани закона — а нередко и переходит эту грань. Так считают журналисты ИА FlashNord, полный текст статьи которых публикуется ниже.

Цитата из х/ф «Граница. Таёжный роман». Реж. Александр Митта. 2001. Россия В трясине

На днях руководители ПАО «МРСК Северо-Запада», дочерней структуры «Россетей», заявили о том, что общество планирует по итогам года получить более 1,5 млрд рублей прибыли, тогда как в прошлом году энергетики сработали с убытком. Метод зарабатывания незатейлив: из регионов начнут выбивать долги, накопленные в результате «сглаживания» тарифов в угоду политическим решениям. Одновременно сетевики будут поднимать тарифы для бизнеса. Многие эксперты уже заявили о том, что подобный подход может спровоцировать тотальную коррупцию и увеличить объемы коммерческих подкупов, которыми в последнее время печально прославились «дочки» «Россети».

Те, кто отслеживает криминальную хронику России, не могли не заметить, что межрегиональные сетевые компании становятся одними из главных поставщиков скандальных новостей. Вот лишь несколько фактов, о которых стало известно за последние несколько недель. В Астраханской области осудили за коммерческий подкуп ряд руководителей «МРСК-Юга». Сыктывкарский городской суд вынес приговор экс-директору «Республиканской сетевой компании» Олегу Осташову, признанному виновным в злоупотреблении полномочиями: осужденный выплатит миллионный штраф. За мошенничество оштрафован бывший директор филиала «МРСК Центра» «Липецкэнерго» Александр Конаныхин.

Однако самые интересные события сегодня происходят вокруг ПАО «МРСК Северо-Запада»: продолжается следствие по уголовному делу о коммерческих подкупах в особо крупных размерах, совершенных целой группой высокопоставленных энергетиков во главе с уже бывшим директором ПАО Александром Летягиным. В фигуранты дела попали и заместитель Летягина по экономике и финансам Павел Ширяев, и директор филиала «Комиэнерго» Валерий Драйдт со своим заместителем Евгением Сесюком. А в последнее время распространилась информация о том, что у правоохранителей появилось множество вопросов и к руководству «Новгородэнерго» — директору Михаилу Деянкову и его заместителю Павлу Сметанину. Деянков — креатура Летягина, и учитывая, что экс-директор «МРСК Северо-Запада» создал целую коррупционную сеть, затащив в нее и руководителей многих филиалов, логично предположить, что «Новгородэнерго» нуждается в самой тщательной проверке.

Основания для этого есть еще и потому, что деятельность самого Деянкова на предыдущем месте работы, в Карельском предприятии магистральных электросетей, не так безупречна, как говорил господин Летягин, представляя коллективу «Новгородэнерго» нового руководителя. Михаил Юрьевич покинул Карелию как раз в тот момент, когда Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении ряда сотрудников филиала «Карелэнерго». По словам следователей, они «накручивали» долги за электроэнергию ряду предприятий, предлагая затем снизить «долг» за соответствующую мзду. Так они, в частности, поступили с одним из производственных предприятий Петрозаводска, создав условия, в которых долг за энергию вырос до 15 млн. рублей. Затем директору поставили условие: либо он платит «откат» в 1,2 миллиона, либо предприятие отключают.

Позднее выяснилось, что карельские энергетики поставили коммерческий подкуп и шантаж на поток, и создавались эти схемы именно в бытность Михаила Деянкова одним из крупнейших «сетевиков».

Такими же методами Деянков со своим заместителем Сметаниным стали действовать и в Новгороде. До сих пор длится конфликт одного из ведущих сельхозпроизводителей региона ООО «Новгородский бекон» и «МРСК Северо-Запада». Энергетики обвинили предприятие в хищении электроэнергии на сумму 65 млн. рублей: дескать, работники «Бекона» сорвали пломбы на приборах учета, и предприятие невозбранно потребляло энергию. Дело дошло до суда, но здесь стало разваливаться на глазах. Юристы «Бекона» предоставили доказательства того, что пломбы сорвали… сами проверяющие. Вызванная в суд работница «ТНС Энерго Великий Новгород», подписывавшая акт о сорванных пломбах, внезапно стала путаться в показаниях, а потом заявила, что пломбы, дескать, не были сорваны, а «имели свободный ход». Руководители «Бекона» даже попросили своих сотрудников, отвечавших за энергохозяйство, пройти проверку на полиграфе, а также предоставили суду ряд фотографий, неопровержимо свидетельствовавших о том, что сотрудники предприятия пломбы не срывали.

Тяжба с «Беконом» продолжается, и по мере того, как всплывают новые детали, у руководителей «МРСК Северо-Запада» становится все больше проблем. По информации новгородских журналистов, полученной в правоохранительных органах, в прокуратуру Новгородской области с повинной явился человек, признавшийся в том, что «знакомый из МРСК» попросил его дать показания в суде против «Бекона», что тот и сделал, пойдя на лжесвидетельство. В деле появились также результаты электротехнической экспертизы, заказанной ОБЭП, которая подтвердила, что сотрудники предприятия непричастны к повреждению пломб. Думается, в этом деле со временем образуется еще много не менее интересных фактов, свидетельствующих отнюдь не в пользу «МРСК Северо-Запада».

Что ж, история с «Беконом» — не единственный эпизод коммерческого подкупа по технологиям, отработанным еще в Карелии. Думается, вскоре Деянкову, Сметанину и другим высокопоставленным новгородским энергетикам придется пролить свет на весьма нелицеприятные аспекты деятельности «МРСК Северо-Запада». И вряд ли им удастся до этого благополучно пересесть в другие кресла, как это произошло в случае с «Карелэнерго».