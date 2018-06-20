Москва, 20 июня, 2018, 08:05 — ИА Регнум. Каково состояние ирано-российских отношений теперь, когда мир вступает в период торговых войн, начатых США против всех? Чего бы хотел Иран, и к каким проблемам в связи с этим России стоит присмотреться повнимательнее, рассказывает автор ИА REGNUM Сергей Шакарянц.

Kremlin.ru Хасан Рухани и Владимир Путин

Если саммит G7 в Канаде показал своим результатом пошатнувшееся положение «семерки», то что можно сказать о состоянии ШОС? На первый взгляд, у Шанхайского Содружества все в порядке, по результатам недавней встречи прозвучали весьма оптимистичные заявления участников. Но вот некоторые тревожные обстоятельства все-таки присутствуют, и связаны они с положением дел в Иране и вокруг него. Выход США из так называемой «иранской сделки», соглашения JCPOA не стал той причиной, по которой Ирану стоило бы существенно переживать.

А вот перевод отношений с Россией и Китаем в более серьезную плоскость становится теперь для Ирана одной из важнейших перспектив. Речь идет о возможности стратегического сотрудничества в ядерной области, о чем у Ирана уже есть договоренность с Китаем. Но как будут строится дальнейшие отношения Ирана с Россией, и какие аспекты взаимодействия в Сирии окажутся затронуты?

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