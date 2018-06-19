Минск, 19 июня, 2018, 20:07 — ИА Регнум. Благоприятный деловой климат и устранение нормативно-правовых барьеров между Россией и Белоруссией — одна из главных задач Союзного государства, заявил 19 июня в Минске президент РФ Владимир Путин.

Kremlin.ru Владимир Путин с Президентом Белоруссии Александром Лукашенко на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства

По итогам заседания Высшего государственного совета Союзного государства и встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко президент России сделал ряд заявлений.

«В числе первоочередных поставлена задача по совершенствованию делового климата, устранению остающихся барьеров и ограничений на пути свободного передвижения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, гармонизации нормативно-правовой базы», — сказал Владимир Путин.

Кроме того, 19 июня в Минске была утверждена программа согласованных внешнеполитических действий России и Белоруссии на 2018−2019 годы.

В ней указана необходимость углубления взаимодействия в рамках СНГ и ОДКБ, согласование позиций в ООН и других международных организациях.

Особо отмечено повышение роли Белоруссии и России в вопросах региональной и европейской безопасности и в борьбе с новыми вызовами и угрозами в лице экстремизма, нелегальной миграции, транснациональной преступности и наркоторговли.

Укрепление и развитие Союзного государства становится важнейшим фактором в этой сфере.

Подчеркнута важность дипломатического участия в деятельности Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также сочетания развития ЕАЭС и реализации китайского проекта «Один пояс, один путь».

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня в Минске состоялось заседание Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии с участием Владимира Путина и Александра Лукашенко.