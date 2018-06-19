Киев, 19 июня, 2018, 20:16 — ИА Регнум. Этим летом отдыхать не планируют 64% украинцев, сказано в исследовании Киевского международного института социологии (КМИС), опубликованном 19 июня на официальном сайте организации.

Зинаида Серебрякова. Ментона. Пляж с зонтиками. 1931

В 2017 году об отдыхе не думали 59% украинцев.

Из 64% тех, кто не будет отдыхать, трети не хватает денег на еду, 22,4% могут купить еду, но им тяжело покупать одежду, 15,4% имеют возможность откладывать деньги впрок, и 19,6% могут позволить себе купить ценные вещи. Остальные не смогли определиться со своим уровнем достатка.

Напомним, что с начала лета Крым посетило более полутора миллионов человек, из них десятая часть — граждане Украины.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что украинцам нечего ездить в Донбасс, Крым и остальную Россию.