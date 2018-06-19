Бишкек, 19 июня, 2018, 20:05 — ИА Регнум. Российско-Киргизский фонд развития необходимо наделить таким же иммунитетом, каким обладают другие международные организации. Об этом на заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между парламентом Киргизии и Федеральным собранием России сообщил член комиссии Владимир Коваленко.

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

При этом он отметил, что поводом для такой инициативы послужили судебные разбирательства фонда.

В свою очередь сопредседатель комиссии, депутат Тынчтык Шайназаров отметил, что ранее вопрос о предоставлении фонду дипломатического иммунитета уже пытались инициировать, но безуспешно, поскольку Верховный суд Киргизии отменил соответствующий законопроект.

Заместитель министра экономики Киргизии Эльдар Абакировзаявил, что в работе Российско-Киргизского фонда развития имеется ряд проблемных моментов. В частности, по словам чиновника, фонд уделяет недостаточно внимания проектам в регионах, а предпочитает вести деятельность только в Бишкеке и Чуйской области.

Также, считает он, руководству РКФР нужно подумать о дальнейшем снижении процентных ставок по кредитам, поскольку местные предприниматели жалуются на то, что фонд превратился в банк.

В ответ на это представители российской стороны сообщили, что в рамках РКФР сейчас прорабатывается программа помощи регионам Киргизии в сфере продвижения проектов малого предпринимательства. После чего посетовали на недобросовестных киргизстанских заемщиков и несовершенство местной судебной системы.

ИА REGNUM напоминает, что Российско-Киргизский фонд развития создан в 2014 году в соответствии с Соглашением о развитии сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза, подписанном правительствами России и Киргизии.

Основной задачей фонда является предоставление работающим на территории Киргизии компаниям и предпринимателям кредитов на более выгодных, чем в местных банках и микрокредитных компаниях, условиях.

За время своего существования фонд профинансировал около 700 проектов. В частности, в период с ноября 2014 года по март 2017 года РКФР предоставил $202 млн (свыше 12,8 млрд рублей по текущему курсу) кредитов на воплощение в жизнь различных бизнес-идей, из которых 88 относятся к сфере сельского хозяйства.