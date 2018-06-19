Москва, 19 июня, 2018, 19:43 — ИА Регнум. Гидрометцентр России запустил на официальном сайте раздел по ежедневному мониторингу прогноза погоды в городах поведения чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом на конференции в московском пресс-центре заявил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Он отметил, что представлен подробный прогноз погоды: информация на сайте обновляется каждый час.

Метеостанция

«До каждого болельщика, не только до спортсменов и тренеров, мы надеемся, эта информация доходит», — отметил Вильфанд.

Прогноз погоды будет понятен и для иностранных болельщиков — вся информация дублируется на английском языке. Также данные отображаются на сайте Всемирной метеорологической организации, которая передаёт их в национальные метеорологические службы.

«Во время чемпионата мира по футболу не будет проводиться никакого воздействия на атмосферу», — подчеркнул Вильфанд.

Он также добавил, что считает неправдоподобными сообщения о том, что прошедшее землетрясение в Мексике было вызвано победой сборной страны над командой Германии. Напомним, матч между сборными данных стран 17 июня завершился счётом 1:0 в пользу команды Мексики.

Отметим, 19 июня в России стартует шестой день чемпионата мира. Матчи пройдут в Москве, Санкт-Петербурге и Саранске.

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