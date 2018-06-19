Рим, 19 июня, 2018, 19:40 — ИА Регнум. В конце июня 2018 года власти ЕС примут коллективное решение по проблеме мигрантов, вероятно, в качестве основного сценария будет рассматриваться создание «платформ для выгрузки» мигрантов за пределами самого Евросоюза, сообщает во вторник, 19 июня, Il Giornale.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Welcome. Мигранты

На эти платформах, как сообщает Politico со ссылкой на свои источники, поток мигрантов поделят на две части — беженцев от войны и собственно «экономических мигрантов». Предполагается, что такие центры будут создать в Турции, Тунисе или Албании.

Ни одно из изданий не уточняет, что будет происходить далее с каждым из двух выделенных «потоков».

Кроме того, европейские чиновники могут принять решение об увеличении финансирования береговой и пограничной охраны в этой части континента — её сотрудники должны будут предотвращать попытки «рейсов надежды» на лодках, которые регулярно заканчиваются трагедиями.