Вашингтон, 19 июня, 2018, 19:32 — ИА Регнум. Правительство КНР не ограничивается ответными пошлинами на товары из США, но и создает сложности для работы американских компаний на территории Китая, заявил 19 июня журналистам председатель национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

Такое заявление Наварро сделал в ходе телефонного брифинга для журналистов.

«Они не только вводят ответные торговые пошлины. Они дают понять, что принимают контрмеры и против наших компаний в Китае», — сказал американский чиновник.

При этом Питер Наварро не пояснил, в чём выражаются эти меры и в какой форме китайские власти «дают о них понять».

Одновременно с этим заявлением глава национального совета по торговле при Белом доме сообщил, что США открыты к диалогу с КНР по торговым вопросам.

«Мы — самая открытая страна в мире. Мы готовы к диалогу», — сказал Наварро.

Как сообщало ИА REGNUM, между Китаем и США разворачивается настоящая торговая война, спровоцированная решением Вашингтона ограничить импорт в страну алюминия и стали из Китая и других стран мира.