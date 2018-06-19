Украина, 19 июня, 2018, 19:37 — ИА Регнум. Делегация из Канады посетила базу боевиков неонацистской группировки «Азов» в Мариуполе, сообщил 19 июня официальный сайт группировки.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Понад усе. Украина

Во встрече с командованием боевиков участвовали атташе по вопросам обороны при посольстве Канады на Украине полковник Брайан Ирвин, заместитель посла Канады Карим Маркос и сотрудник посольства Янура Питер.

Стороны обсудили изменения, которые произошли после изменения формата войны против Донбасса с антитеррористической операции (АТО) на операцию объединенных сил (ООС).

Напомним, что в 2015 году Конгресс США запретил финансировать группировку «Азов», а также обучать ее боевиков.

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Автором запрета стал конгрессмен Джон Коньерс, который заявил, что «Азов» — омерзительная неонацистская группировка. Как видим, решение Конгресса США не мешает канадцам налаживать отношения с нацистами.