Москва, 19 июня, 2018, 19:09 — ИА Регнум. Госдума РФ одобрила во втором чтении поправки в федеральный бюджет 2018 года, предусматривающие увеличение расходов и доходов. Принятые поправки предполагают рост расходов на 61,9 млрд рублей, доходов — на 1,815 трлн рублей. В итоге профицит составит 0,5% ВВП (дефицит в размере 1,3% ВВП ранее).

Иван Шилов ИА REGNUM Государственная дума

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в третьем, окончательном, чтении депутаты рассмотрят законопроект на пленарном заседании 21 июня.

«Во-первых, состояние российского бюджета 2018 лучше, чем можно было ожидать. Во-вторых, само обсуждение поправок в бюджет прошло живо и конструктивно. В зале заседаний не просто штампуют уже принятые решения, идет живое обсуждение, звучат разумные предложения. На примере предложения Хованской об освобождении Героев Социалистического Труда от взносов на капитальный ремонт видно, что разумные предложения принимаются, независимо от фракционной принадлежности депутата. Предварительные обсуждения с правительством, процесс рассмотрения поправок, обсуждение предложений депутатов непосредственно в зале подтверждают, что исполнительная власть в лице правительства слушает и слышит представительную и законодательную власть в лице Госдумы. Диалог ведется, качество обсуждения растет, вопросы ставятся и решаются прямо в зале в процессе обсуждения поправок. Правительство готово по ряду вопросов идти навстречу, Госдума готова и дальше повышать эффективность и качество своего законотворчества», — считает политолог Константин Калачев.

«Немножко конкретики: Основным источником финансирования дефицита бюджета будут средства Фонда национального благосостояния в сумме 1,1 триллиона рублей. Запланированный ранее объем ВВП увеличивается с 97,462 триллиона рублей до 98,234 триллиона рублей, а уровень годовой инфляции снижается с 4% до 2,8%. Поправками, в частности, предложено направить более 0,5 миллиарда рублей на поддержку совместных проектов участников промышленных кластеров, направленных на производство импортозамещающей или экспортно-ориентированной продукции, 2,2 миллиарда рублей — на доработку самолета ИЛ-114. Среди счастливчиков, которые получат доп. финансирование, город Геленджик. Это то, что выделил бы я. Кроме того, спикер ГД поручил отразить в постановлении к третьему чтению предложения по увеличению финансирования сельского хозяйства», — пишет Константин Калачев на своей странице в социальной сети.

«Скептик скажет, что все это неважно, что вопросы непринципиальные, что надо призывать чуму на оба дома — и правительство, и ГД, валить режим или валить самому. Я бы такому скептику предложил не выплескивать ребенка вместе с водой. Отработка процедуры, способность к диалогу, решение конкретных проблем — территориальных, отраслевых, гражданских, человеческих — нужны нашей стране при любом раскладе. Эволюция — путь разумных людей», — завершает свой комментарий политолог.

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