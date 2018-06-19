Салехард, 19 июня, 2018, 19:10 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге компания ямальских болельщиков прогнозирует сложный матч между Россией и Египтом. Своими прогнозами они поделились с местным изданием «Красный Север».

Fifa.com Матч Россия — Египет

Житель Салехарда Иван — давний футбольный фанат. В культурную столицу России он приехал «болеть» с сыном. Билеты на чемпионат были куплены ещё осенью 2017 года на два матча: «Россия — Египет» и «Бразилия — Коста-Рика». Фанатскую атрибутику болельщики взяли с собой из дома: триколор с надписью «Салехард» и шапку-ушанку.

«Матч будет сложным. Ведь в составе команды гостей Мохаммед Салах — лучший игрок завершившейся английской премьер-лиги. Не удивлюсь одному пропущенному голу, но думаю, что наши игроки, заколотят в ворота соперника парочку ответных мячей», — прогнозирует ямальский болельщик.

Салехардец полагает, что российская команда может выйти из группы. И уверен, что в финале чемпионата мира по футболу сыграют команды Бразилии и Германии.

Напомним, в 2018 году Россия впервые в своей истории стала страной — хозяйкой мирового чемпионата по футболу. Чемпионат проходит в 11 городах нашей страны. Для его проведения были выстроены и реконструированы 12 стадионов. Сражения на российских футбольных полях продлятся до 15 июля 2018 года.