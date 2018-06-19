Кострома, 19 июня, 2018, 19:03 — ИА Регнум. Костромская область попала в первую десятку по регионам России, в которых активно выплачивают ежемесячные пособия на второго ребенка, сообщает пресс-служба губернатора области. По данным областного пенсионного фонда, в 2018 году в регионе принято 121 заявление на ежемесячные выплаты.

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В пресс-службе отмечают, что семьи чаще всего используют материнский капитал на улучшение жилищных условий. 27 тысяч костромских семей — 67% владельцев сертификатов — потратили пособие на погашение ипотеки; покупку, строительство или реконструкцию жилья. Общая сумма господдержки на данные цели составила более 10 миллиардов рублей. 3,5 тысячи семей потратили пособия на сумму 74,5 миллионов рублей на образование детей.

ИА REGNUM напоминает, что с 1 января 2018 года семьи с двумя детьми смогли получать ежемесячные выплаты из средств материнского капитала. Программа материнского пособия действует в Костромской области 11,5 лет, за это время костромским семьям было выдано около 40 тысяч пособий.

Отметим, что размер материнского капитала в 2017 году составлял 453 тысячи рублей. За 9 месяцев прошлого года 1369 семей потратили пособия на получение или погашение ипотечных кредитов.

Справка ИА REGNUM. Материнский капитал — помощь, предоставляемая государством семьям, у которых более одного ребенка. Деньги предоставляются в виде сертификата при рождении второго и последующего ребенка.