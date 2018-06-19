Кострома, 19 июня, 2018, 19:00 — ИА Регнум. Глава Костромской области Сергей Ситников поручил перевести котельные социальных объектов в ряде районов на газ, сообщает ГТРК «Кострома». Модернизация котельных должна пройти в Нерехтском, Костромском, Галичском, Буйском и Красносельском районах в течении 2 лет.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Газовая труба

Школы, детсады и Дома культуры в этих районах используют для отопления электрокотлы. В областном телевидении отмечают, что переход на газ существенно сэкономит расходы на отопление. Так, на обогрев помещения в детском саду Сусанинского района тратится 50 тысяч рублей. При использовании газа расходы на отопление могут сократиться в 10 раз.

ИА REGNUM напоминает, что костромские власти также намерены перевести «государственный и муниципальный транспорт на газомоторное топливо» в связи с повышением цен на бензин.

В администрации уже подсчитали экономию на топливе для пассажирских автобусов.

«Ежегодный расход на дизельное топливо у автобуса КАВЗ большой вместимости составляет 925,6 тысяч рублей, при использовании метана расходы сокращаются более чем на 50% и составляют 452,8 тысяч».