Душанбе, 19 июня, 2018, 18:55 — ИА Регнум. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон по итогам переговоров с президентом Пакистана Мамнуном Хусейном заявил, что надеется на эффективное участие пакистанских инвесторов и предпринимателей в реализации крупных и средних проектов Таджикистана.

Иван Шилов ИА REGNUM Эмомали Рахмон

Таджикская сторона, подчеркнул Эмомали Рахмон, готова создавать условия для сотрудничества двух стран, в частности в реализации программ развития промышленности, энергетики, энергетической и транспортной инфраструктуры, туризма, образования и здравоохранения.

«В настоящее время в Таджикистане реализуются несколько проектов, благодаря которым возрастают возможности развития нашего сотрудничества в данной сфере», — добавил президент.

Эмомали Рахмон отметил также, что на встрече «была подчёркнута необходимость скорейшего начала реализации одного из важных проектов регионального значения САSA-1000».

Напомним, что в ноябре 2016 года в Таджикистане было возобновлено строительство Рогунской ГЭС, плотина которой, как ожидается, станет самой высокой в мире, а вырабатываемых мощностей хватит не только на удовлетворение внутренних энергетических потребностей, но также планируется наладить экспорт электроэнергии за границу.

Кроме того, в мае 2017 года стартовала реализация проекта САSA-1000, который предполагает экспорт излишков электроэнергии Киргизии и Таджикистана в Афганистан и Пакистан. Однако позже Афганистан отказался покупать энергию в рамках этого проекта, но согласился исполнять роль страны-транзитера. Эмомали Рахмон неоднократно призывал страны — участницы проекта поторопиться с его реализацией на своих участках.

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