Махачкала, 19 июня, 2018, 18:54 — ИА Регнум. Жители Дагестана продолжают жаловаться на рост цен на бензин и на нарушения на ряде автозаправок. При региональном отделении Общероссийского народного фронта открыта «горячая линия», куда каждый автомобилист может обратиться с фактами нарушений на АЗС.

Горбаруков Александр ИА REGNUM Цены на бензин

Среди них в том числе продолжающийся рост цен на топливо, плохое качество бензина, недолив топлива. «Фронтовики» совершили рейды по автозаправкам Хасавюрта, Хасавюртовского, Новолакского и Казбековского районов и убедились, что эти факты имеют место быть, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ОНФ.

Так, установлено, что за последние три месяца цена на бензин в Дагестане выросла на 30%.

«В городах и районах республики стоимость одного литра бензина АИ-92 составляет 42−44 рубля, АИ-95 — 45−47 рублей, АИ-98 — 48−50 рублей. Цена за литр газа варьируется от 20 до 23 рублей, на дизельное топливо — 41−45 рублей», — говорится в материале ОНФ.

Кроме того, недобросовестные владельцы некоторых АЗС подменяют бензин марки АИ-92 бензином марки АИ-80. Есть факты недолива топлива и невыдача покупателям кассовых чеков. Материалы обо всех выявленных нарушениях будут направлены в надзорные органы, сообщил руководитель общественного проекта «Гарант качества» Ислам Магомедов.

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Как сообщало ИА REGNUM, на общем фоне роста цен на бензин Дагестан выделяется наибольшими показателями увеличения. В республике цены начали расти еще в марте 2018 года. Водители ответили на это увеличение акциями протеста, призывая бойкотировать крупные местные сети АЗС: «VNK», «F-1» и «Ликойл», считая их виновниками в этой ситуации.