Красногорск, 19 июня, 2018, 18:40 — ИА Регнум. В Подмосковье в 2018 году по программе «Социальная ипотека» врачам выделят 250 квартир. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Мособлдумы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Новая квартира

«За три года (2016−2018) по программе «Социальная ипотека» врачам будет предоставлено 800 квартир. В 2017 году было предоставлено 290 квартир, в 2016 году — 260 квартир. В этом году должно быть выделено 250 квартир, если суммировать выданные за два прошлых года», — отметили в пресс-службе.

Добавим, в рамках прошедшего Дня медицинского работника, председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов («Единая Россия») вручил сертификат на 2-х комнатную квартиру врачу из подмосковного города Реутов. Награду получила Любовь Горланова — врач-терапевт участкового терапевтического отделения амбулаторной помощи взрослому населению Городской поликлиники №2.

По данным Мособлдумы, за последние несколько лет в лечебных учреждениях Московской области снизился дефицит медицинских работников, однако проблема нехватки специализированных кадров остаётся. Власти Подмосковья продолжают вести работу по привлечению сотрудников, для этого в регионе действуют меры социальной поддержки. Например, выделяются служебные квартиры, врачи могут приобрести жильё по программе социальной ипотеки, также предоставляется компенсация расходов за аренду жилья.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году из бюджета Московской области будет выделено свыше 4 млрд рублей для ремонта объектов здравоохранения. В 2019 году должны быть отремонтированы ещё 138 объектов.