Москва, 19 июня, 2018, 18:24 — ИА Регнум. В Москве синоптики зафиксировали самую высокую дневную температуру воздуха с начала года, сообщает 19 июня Гидрометцентр России.

stevepb Термометр

По информации столичных синоптиков, 19 июня температура воздуха в Москве достигла отметки + 28 градусов по шкале Цельсия.

При этом специалисты Гидрометцентра России полагают, что к 22 июня возможно повышение температуры до +30 градусов Цельсия. Хотя 20 и 21 июня жара немного спадет и температурный столбик опустится до отметки 24−26 градусов Цельсия.

Стоит отметить, что абсолютный рекорд температуры в Москве за всю историю наблюдений для 19 июня установлен 1897 году, когда температура воздуха в столице России достигла 31,8 градуса Цельсия.

Гидрометцентр России не ожидает осадков в Москве и обещает переменную облачность.