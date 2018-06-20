Сингапур, 20 июня, 2018, 04:05 — ИА Регнум. Встреча Дональда Трампа с Ким Чен Ыном заранее была провозглашена исторической, и неудивительно: это первая за все время существования КНДР встреча ее главы с главой США. Чем на деле оказалось особенным это событие, пишет автор ИА REGNUM Иван Кузнецов.

Twitter: @realDonaldTrump Встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа

Формальные результаты весьма скромны, а вот атмосфера встречи, ее символическое значение и реакция на нее — куда серьезней. Так, было очевидно, что с Кимом Трамп отбросил воинственный тон и был приветлив и вежлив, улучшение же отношений при сохранении различных санкций дает Трампу возможность говорить, что именно его политика избавила мир от глобальной угрозы (этот миф уже успели поддержать многие мировые лидеры и генсек ООН).

В итоге Трамп, теряя предоставляемые корейским кризисом рычаги давления, получает от Кима — реального автора урегулирования — славу миротворца. А такая победа может материализоваться в Нобелевскую премию мира, которую предыдущий глава Белого дома получил авансом (и, как показало дальнейшее, его не отработал).

Более того — прошли и намеки на то, что ядерное оружие у КНДР, пусть и неофициально, но останется. Как это произойдет?

Читайте подробности: «Ядерная» встреча Кима и Трампа, или Нобелевская премия за поражение

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