Курган, 19 июня, 2018, 18:31 — ИА Регнум. В Зауралье по требованию прокуратуры лишили депутатского мандата парламентария Притбольной сельской думы. Ранее женщина была осуждена за присвоение денег из кассы магазина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве региона.

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Приговор вступил в силу в мае 2018 года. Сельский депутат получила полтора года условного срока за присвоение из кассы магазина сельского потребительского общества 664 тыс. рублей.

«В силу п. 10 ст. 40 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полномочия депутата прекращаются досрочно в случае вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда», — поясняют в пресс-службе прокуратуры Курганской области.

Отметим, что имена курганских парламентариев довольно часто появляются в обвинительных приговорах по кражам или хищениям. Некоторые случаи вызывают недоумение. К примеру, депутат одной из сельских дум Зауралья была приговорена в 2018 году к 240 часам обязательных работ за кражу у школьницы кошелька из сумки, незадачливо оставленной в коридоре детского отделения районной больницы.