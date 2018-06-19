Москва, 19 июня, 2018, 18:20 — ИА Регнум. У шахтёров и «афганцев», вышедших к стенам Верховной рады в Киеве, есть все основания вести борьбу за свои интересы, считает депутат, первый зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Дмитрий Новиков. Об этом он заявил 19 июня в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

Kenneth Allen Колдобина

«Что касается тех людей, которые вышли к Верховной раде, то эти люди выступают с социальными требованиями, — сказал Новиков. — На Украине у трудящихся есть все основания вести борьбу за свои интересы. Мы не назовём ни одной власти на Украине, которая за эти четверть с лишним века утверждалась бы, не используя протестные настроения и тяжёлую социально-экономическую ситуацию. За время, прошедшее с тех пор, как Пётр Порошенко пришел к власти, ситуация существенно усугубилась. И протест пока не был выражен лишь потому, что люди были запуганы этим олигархически-националистическим режимом».

При этом он отметил, что депутат Верховной рады Украины Юлия Тимошенко воспользуется остротой ситуации, хотя не она её создала.

«Она использует те протестные настроения, которые вызрели в украинском обществе, — сказал Новиков. — Людям жить всё тяжелей. Все четыре года некоторые протесты, которые проходили, были мизерными и обертывались в националистическую упаковку. Впервые за четыре года мы видим, когда люди вышли отстаивать свои интересы и не пытаются обернуть это в угодную власти бандеровскую упаковку».

Напомним, что 19 июня в Киеве у здания Верховной рады продолжается многотысячный митинг шахтёров, «афганцев» и ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Митингующие требуют погасить долги по зарплатам, отменить монетизацию льгот, выделить более 270 млн долларов на развитие шахтёрской отрасли, увеличить размер компенсационных выплат. Представители шахтёрской отрасли также требуют погасить задолженность по зарплатам.

Отметим также, что депутат от фракции «Батькивщина» (лидер партии — Юлия Тимошенко) Алексей Рябчин уже призвал коалицию (фракций «Блок Петра Порошенко» и «Народный фронт») и правительство отказаться от проведения антисоциальных «реформ», которые заключаются в урезании льгот.