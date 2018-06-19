Чебоксары, 19 июня, 2018, 18:06 — ИА Регнум. В Чувашии планируют расширить площади особо охраняемых территорий за счёт перевода земель сельскохозяйственных назначений под турбазу. Соответствующий проект вынесло на обсуждение министерство юстиции, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Данные публичной кадастровой карты

Согласно проекту, разработанному минюстом Чувашии, перевод в земли промышленности и иного назначения и особо охраняемых территорий планируется «на основании ходатайств заинтересованных лиц». Земельные участки сформированы и поставлены на государственный кадастровый учет.

В пояснительной записке сообщается, что предполагается перевод участков общей площадью 48 900 кв. метров (4,89 га), расположенных в Первочурашевское сельском поселении Марпосадского района, под размещение кладбищ. По данным публичной кадастровой карты, данные участки числятся как земли сельскохозяйственного назначения, на учёт поставлены в августе 2017 года.

В Янтиковском районе земельный участок площадью 31 115 кв. метров (3,1115 га) предлагается к переводу для размещения туристической базы. В пояснительной записке минюста отмечается, что данный участок находится в границах особо охраняемой территории рекреационного назначения местного значения — соответствующее решение об образовании территории принято в марте 2017 года решением администрации Тюмеревского поселения.

По данным публичной кадастровой карты, данный участок в Янтиковском районе был поставлен на учёт в июле 2016 года в качестве земель сельскохозяйственного назначения. Форма собственности — частная, кадастровая стоимость была оценена в 104 546,4 рублей.