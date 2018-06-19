Киев, 19 июня, 2018, 18:07 — ИА Регнум. В Киеве правоохранители заблокировали митингующим проход в Раду, которые попытались прорваться в парламент. При этом протестующие применили слезоточивый газ. В результате столкновений пострадали восемь правоохранителей, задержаны двое митингующих.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Народ Украины

«Восемь полицейских обратилось за помощью и двое гражданских. Есть незначительные ссадины. У полицейских незначительные телесные повреждения… Их забрызгали газом. Задержан один человек», — сказал глава киевской полиции Андрей Крищенко.

В свою очередь, политический эксперт Тарас Загородний считает, что правительство и коалиция Рады не способны выполнить требования митингующих, в частности отменить монетизацию льгот, вернуть ранее отнятые льготы, снизить тарифы на газ, вернуть долги по зарплатам.

«Верховная рада может удовлетворить требования митингующих. Вопрос в том, что исполнение все равно остается за исполнительной властью. А правительство может сказать, что денег нет, и это выполняться не будет. Тут Верховная рада останется крайней. К сожалению, несмотря на то, что у нас парламентско-президентская республика, уровень контроля Рады в отношении исполнительной власти очень низкий. Мнением депутатов интересуются, когда назначаются министры или во время принятия бюджета, все. Дальше начинается лоббирование каких-то интересов и т. д. В этом случае я не исключаю принятие каких-то решений, но я не верю в их исполнение в том объеме, в котором требуют митингующие», — сказал Загородний 19 июня в эфире канала NewsOne.

Он сообщил, что правительство через «Нафтогаз Украины» и высокие тарифы выкачивает из населения страны все деньги.

«Людей больше беспокоит непрозрачность. При этом у людей из карманов забирается много денег через завышенные тарифы, через завышенные цены на газ, которые должны быть минимум в два раза ниже, учитывая, что у нас газ собственной добычи имеет низкую себестоимость. Пока у нас вся страна работает на «Нафтогаз», который выписывает себе сумасшедшие премии непонятно за что. С денег, которые они еще не получили, они фактически своими манипуляциями вокруг цены на газ банкротят теплокоммунэнерго на местах… Фактически они концентрируют все деньги, которые принадлежат стране в «Нафтогазе», который ничего не производит, и выписывают себе сумасшедшие премии», — напомнил Загородний.

Эксперт также отметил недовольство митингующих высокой коррупцией и непрозрачной тратой бюджетных средств.

«Также есть коррупционная составляющая, потому что никого не садят, крадут как и крали во времена «преступной власти», как нам говорят «преступная власть Януковича». Уровень коррупции не упал ни на один процент… Если бы воровали хотя бы 30%, а не 100% на таможне, на налогах, уверен, что денег точно бы хватило», — подытожил Загородний.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня под Радой проходит митинг шахтеров, чернобыльцев и афганцев (до 10 тыс человек). Люди требуют отдать долги по зарплатам перед горняками (29 млн долл), вернуть отнятые льготы, прекратить антисоциальные реформы, отказаться от идеи монетизации льгот, выделить более 270 млн долл на развитие шахтерской отрасли, увеличить размер компенсационных выплат. Между митингующими и силовиками прошли столкновения.