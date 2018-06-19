Москва, 19 июня, 2018, 18:01 — ИА Регнум. Экономические тяготы в настоящее время испытывают граждане всех постсоветских республик, считает первый зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ). Об этом он заявил 19 июня в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя ситуацию с протестами украинских шахтёров и «афганцев».

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"В каждом конкретном случае очень важно разобраться в том, какие политические силы используют те или иные протестные настроения, — сказал депутат. — Но прежде чем разбираться в этом, нужно понять, откуда появляются глубинные протестные настроения. СССР нет 27 лет уже, и я не могу на постсоветском пространстве назвать ни одну республику, где жизнь граждан радикально улучшилась за столь большой период времени. Наоборот, тяготы большинство населения испытывает везде, и для протестных настроений создают поводы власти разных стран».

При этом депутат отметил, что созданием протестных настроений занимаются не только украинские политики, но и российское правительство, пытающееся проводить непопулярные экономические преобразования.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в результате столкновений митингующих с полицией у здания парламента Украины в центре Киева пострадали десять человек. Таковы данные начальника киевской полиции Андрея Крищенко.

До этого глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в соцсети Facebook сообщил, что украинские шахтёры, протестующие у стен Верховной рады в Киеве, попытались прорвать полицейский кордон и проникнуть в здание парламента, после чего полиция применила слезоточивый газ.