Астана, 19 июня, 2018, 17:38 — ИА Регнум. В Казахстане официально появился третий город республиканского значения. Об этом, как сообщает пресс-служба президента, заявил глава государства Нурсултан Назарбаев. В ходе церемонии публичного подписания соответствующего указа он отметил, что отныне в стране будет 17 регионов. Чимкент (Шымкент), как ранее Астана и Алма-Ата (Алматы), признан городом-миллионником.

Petar Milošević Город Туркестан. Мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави.

«Областным центром становится город Туркестан, который на протяжении веков был сердцем политической и духовной жизни Казахского ханства и всего тюркского мира», — пояснил президент Казахстана.

Область отныне будет называться Туркестанской.

Первые упоминания о Туркестане как о городе относятся к XV веку. Однако считается, что жилые поселения в этой местности существовали уже в 500 г. н. э. Город также известен в мусульманском мире как место захоронения проповедника Ходжи Ахмеда Ясави, мавзолей на могиле которого был построен по приказу Тамерлана. Архитектурный памятник включен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.