Курган, 19 июня, 2018, 17:42 — ИА Регнум. Группа евангельских христиан-баптистов города Петухово нарушала законодательство о свободе совести и о религиозных объединениях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

Баптизм

Как выяснилось, религиозная группа евангельских христиан-баптистов из Петухово входит в централизованную религиозную организацию «Объединение Церквей евангельских христиан-баптистов Челябинской и Курганской областей» в нарушение ч.2 ст. 7 Федерального закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях». А лидер петуховских баптистов, как положено, в письменной форме, не уведомил о деятельности группы региональное управление Минюста. За что мировой судья назначил ему штраф в пять тысяч рублей.

Помимо этого, централизованная религиозная организация «Объединение Церквей евангельских христиан-баптистов Челябинской и Курганской областей» действовала без указания своего полного наименования. Что тоже противозаконно, и за это поплатилось уже юридическое лицо на сумму 30 тыс. рублей.

Напомним, в августе 2017 года в Курганской области был обнаружен стихийный детский палаточный лагерь баптистов. В лагере в антисанитарных условиях находилось 47 подростков. Правительство Зауралья отмечало, что причиной его закрытия явилась отнюдь не его религиозная направленность.

Дети жили в походных палатках по распорядку дня — подъем в 6:00, отбой в 22:00 часа. Роспотребнадзор не получал уведомления об открытии лагеря. Участок с палатками не охранялся, территория не была огорожена. Виновные в организации ненадлежащего детского отдыха были оштрафованы.