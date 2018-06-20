Ватикан, 20 июня, 2018, 03:24 — ИА Регнум. На 25−26 июня запланировано международное министерское совещание о продвижении религиозной свободы, и американское посольство при Ватикане уже заметно активизировалось. О чем говорит выбор им приоритетного направления дуги Украина-Грузия, пишет в своей статье редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Gage Skidmore Каллиста Гингрич

Американский посол Каллиста Гингрич заявил, что США «осуждают намерение поддерживаемого Россией сирийского режима установить дипломатические отношения с оккупированными Россией регионами Абхазии и Южной Осетии, эти территории являются и всегда будут Грузией». Более того, на открытии в посольстве фотовыставки «Жизнь за линией оккупации в Грузии» появились и украинцы, что получило продолжение уже на пресс-конференции о состоянии религиозной свободы на Украине. По словам Гингрич, «ни одна религиозная община не застрахована от репрессий» и «эта печальная реальность наиболее очевидна в оккупированных Россией регионах Крыма и Восточной Украины». Назвав Россию одним из «самых серьезных нарушителей религиозной свободы и прав человека», она также повысила градус обвинений, заявив, что Россия на Украине не ограничивается религиозными преследованиями, а использует свои энергетические возможности для давления в других областях. Посол также заверила Украину в абсолютности американской поддержки.

Судя по всему, Вашингтон, возможно, намерен наращивать религиозную политику как отдельное внешнеполитическое направление, и ставка в этом делается на христианские страны — Украину и Грузию. Но почему такая работа ведется на территории Ватикана?

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