Брянск, 19 июня, 2018, 17:31 — ИА Регнум. В Брянской области летом 2018 года планируют отремонтировать 510 км дорог. Об этом по итогам совещания у губернатора Александра Богомаза, которое прошло 18 июня, сообщила пресс-служба регионального правительства. Стоимость ремонта одного километра удалось снизить до 6 млн рублей.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство дороги

По сравнению с 2017 годом количество отремонтированных дорог должно вырасти на 40 км. При этом к середине июня ремонт уже прошел на 143 км, что составляет примерно 28% от запланированного количества.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в регионе было отремонтировано 470 км дорог, а в 2016 году — 440 км. При этом по итогам 2016 года общественники находили недочеты на только что отремонтированных трассах.