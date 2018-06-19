Москва, 19 июня, 2018, 17:25 — ИА Регнум. Нет, конечно, встреча сборных Польши и Сенегала будет хороша не только стадионом «Открытие-Арена». Но согласитесь, уж больно запоминающейся на поляне московского «Спартака» оказалась атмосфера на игре Аргентины и Исландии. Тот матч, как сообщало ИА REGNUM, закончился зрелищной ничьёй — 1:1.

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Итак, Польша — Сенегал. Говорим «сборная Польши» — подразумеваем Роберта Левандовски. Говорим «Роберт Левандовски» — подразумеваем сборную Польши. Всё по ленинским заветам. Роберт Левандовски — это, конечно, не англичанин Гарри Кейн, вчера, как сообщало ИА REGNUM, забивший два гола в ворота сборной Туниса, но уровень высочайший. Сегодня он сыграет на все сто процентов, уверен.

А что Сенегал? Классическая африканская команда. Хороший атлетизм, мощная динамика, но маловато мысли и организации игры. «Львов Теранги», а именно так прозвали сенегальцев, штормит — и на чемпионатах мира, и вообще. Стабильной игрой они похвастаться не могут. Так что с поляками способны и выстрелить, и промахнуться. Тем интереснее будет матч.

В другой игре группы Н, как сообщало ИА REGNUM, сборная Японии обыграла сборную Колумбии, 85 минут проведшую в меньшинстве.

Польша: Щенсны, Пищек, Паздан, Сионек, Рыбусь, Блащиковски, Крыховяк, Зелиньски, Гросицки, Милик, Левандовски.

Сенегал: Х. Н'Диайе, Ваге, Кулибали, Сане, Сабали, Гейе, А. Н'Диайе, Мане, Диуф, Сарр, Ньянг.