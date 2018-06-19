Москва, 19 июня, 2018, 17:18 — ИА Регнум. Законопроект об отпуске по желанию для многодетных родителей Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 19 июня.

Николай Богданов-Бельский. Виртуоз. 1891 год

Трудовой кодекс дополняется положением, в соответствии с которым работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до 12 лет, предоставляется право на ежегодный оплачиваемый отпуск по их желанию в удобное для них время.

«Опасение, что пострадают бизнесмены, необоснованно. Не так уж много многодетных семей в стране», — сказала глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Плетнева (КПРФ).