Москва, 19 июня, 2018, 17:16 — ИА Регнум. Законопроект, устанавливающий в России День отца, внесла в Госдуму депутат Тамара Плетнева (КПРФ), передает корреспондент ИА REGNUM 19 июня.

Gugatchitchinadze Отец с ребенком

Поправками в Трудовой кодекс предлагается установить в Российской Федерации праздник — День отца и отмечать его в последнюю субботу октября.

В случае принятия закон вступит в силу с января 2019 года.

День отца в России ежегодно отмечается в субъектах РФ в последнюю субботу октября, также в этот день происходит награждение почетным знаком «За верность отцовскому долгу», однако данное событие до сих пор не закреплено на государственном уровне федеральным законом, указала автор.