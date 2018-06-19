Москва, 20 июня, 2018, 02:08 — ИА Регнум. Один из пунктов подписанного Владимиром Путиным майского указа-2018 касается образования. Цели сформулированы амбициозные, но вот их понимание и воплощение теми, перед кем они поставлены, вызывают озабоченность. В чем причина такого впечатления, пишет автор ИА REGNUM Анастасия Шарова.

Theo Müller Тест PISA

Программа «Развитие образования», утвержденная в конце декабря прошлого года, утверждает в качестве цели №1 качество образования, характеризуя его местами в международных рейтингах. Опять-таки места в международных рейтингах определяют соответствие кадров потребностям нашей же цифровой экономики. Другими словами, высокое место в рейтинге означает конкурентоспособность образования и должный уровень подготовки кадров для экономики. Причем эта тенденция возникла уже довольно давно, Россия начала участвовать в международных тестированиях на рубеже 2000-х годов, причем показатели не обнадеживали. И хотя в 2012-м сообщалось, что Россия отказывается от участия в тестировании, уже в начале 2013-го Минобр решил сделать регулярным участие в международных тестированиях уровня PISA (Programme for International Student Assessment). С того времени представления о качестве и конкурентоспособности нашего образования напрямую увязываются с местами нашей страны в международных рейтингах качества образования.

Но неслучайно к тестам типа PISA отношение в мире неоднозначное. Действительно ли результаты этих тестов отражают знания, умения, навыки, компетенции в тех областях, которые тестируются? Соответствуют ли уровень и направленность текстов задачам российского образования? Ведь тесты типа PISA могут помочь в оценке уровня отечественного образования, но когда упоминание о них стоит первым пунктом во всевозможных «целях и задачах», то на практике это рискует обернуться подгоном нашего образования под не-наши стандарты, а мы и так уже пожинаем плоды внедрения «чужеродных» образовательных концепций. Тем более, что даже первое место в таких рейтингах вовсе не означает, что подготовка соответствует потребностям страны.

Читайте статью Качество, рейтинг или жетон? Как будут выполняться указы Путина о науке? и другие публикации Анастасии Шаровой о российском образовании.