Москва, 19 июня, 2018, 17:06 — ИА Регнум. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила всем своим членам проводить в субъектах Федерации митинги, пикеты и шествия против повышения пенсионного возраста в стране (одновременно это по факту будет и протестом против повышения пенсий, предусмотренного реформой). Соответствующее письмо руководителя ФНРП Михаила Шмакова в региональные отделения федерации попало сегодня, 19 июня, в средства массовой информации.

Митинг

Напомним, что в Государственную думу правительство России уже внесло законопроект о повышении пенсионного возраста. Согласно данному законопроекту, повышение пенсионного возраста будет происходит в течение 15 лет, начиная с 2019 года.

В течение этого периода возраст выхода граждан России на пенсию будет увеличиваться на год. В конце этого периода возраст выхода на пенсию для мужчин составит 65 лет (2028 год), а женщин — 63 года (к 2034 году).

«Учитывая значимость данного законопроекта, затрагивающего социально-трудовые права абсолютного большинства наёмных работников, предлагаем <…> проводить, с соблюдением российского законодательства, митинги, шествия, пикеты и другие коллективные действия против повышения пенсионного возраста», — сказано в письме Шмакова в региональные отделения ФНРП.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, решение вопроса о повышении пенсионного возраста в России было форсировано сразу после выборов президента РФ. Фактически первым существенным заявлением переназначенного на пост председателя правительства Дмитрия Медведева было заявление о намерении властей повысить пенсионный возраст.