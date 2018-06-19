Саранск, 19 июня, 2018, 17:05 — ИА Регнум. Но вернёмся к матчу Колумбии и Японии. Превью к игре я назвал «Шоу с камикадзе». Верно назвал! Только камикадзе были не с японской, а с колумбийской стороны. Настоящее харакири уже на 5-й минуте встречи сделал опорный полузащитник сборной Колумбии Карлос Санчес. Он заработал не только пенальти в свои ворота, но и красную карточку. Бедным колумбийцам оставалось играть 85 минут в меньшинстве. Синдзи Кагава тут же реализовал пенальти.

Fifa.com Матч Колумбия — Япония

Колумбийцы обречены? Да, но они не сдаются. Как и их известный болельщик — певец Малума — ограбленный в Москве, но всё равно, как сообщало ИА REGNUM, приехавший поддержать сборную в Саранск. Колумбийцы героически отыгрались в конце первого тайма. Хитроумно — под японской «стеночкой — пробил Хуан Кинтеро. Хитёр Хуан!

Но во втором тайме чуда не случилось. На саранской жаре колумбийцы ожидаемо устали, и на 73-й минуте японцы с углового забили второй гол. Золотая голова Юйи Осаки! Отыграться вдесятером в конце матча? Архитрудно! Колумбийцам не помог и выход на поле лучшего бомбардира прошлого чемпионата мира Хамеса Родригеса, который, правда, ещё не в лучших своих кондициях. Победа Японии!

Как сообщало ИА REGNUM, во втором матче группы Н на стадионе «Открытие Арена» в 18:00 встретятся сборные Польши и Сенегала.