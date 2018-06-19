Чебоксары, 19 июня, 2018, 17:03 — ИА Регнум. В Чувашии планируется провести лесоустроительные работы на территории пяти лесничеств. Под эти цели выделяются средства из федерального бюджета. Соответствующий открытый конкурс опубликован на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Андре Дерен. Лес. 1928

Заказчиком выступает минприроды Чувашии. На лесоустройство в пяти лесничествах площадью 281 515 га планируется направить более 39,4 млн рублей — данная сумма определена в качестве максимальной цены контракта. Оплата осуществляется за счёт федеральных субвенций на реализацию отдельных полномочий РФ в области лесных отношений.

Работа будет проводиться в течение полутора лет на территории Вурнарского, Канашского, Шемуршинского, Шумерлинского и Ядринского лесничеств, срок окончания — 15 декабря 2019 года. В рамках подготовительной работы исполнитель должен будет собрать имеющиеся сведения об объектах, проанализировать данных об изменениях, произошедших в результате «хозяйственной деятельности, пожаров, воздействия вредных организмов и других стихийных факторов», а также провести полевые работы. В частности, заложить тренировочный полигон, спроектировать мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов.

Напомним, за федеральный счёт в Чувашии продолжат расчищать горельники в чебоксарском Заволжье, которое больше всего пострадало в республике в результате пожаров 2010 года. В этом году из федерального бюджета будет выделено 5,4 млн рублей, всего планируется охватить 108 га. Расчистка горельников предполагается «сплошная, со сбором порубочных остатков и неликвидной древесины в валы».

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