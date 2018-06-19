Москва, 19 июня, 2018, 17:00 — ИА Регнум. Законопроект о пенсионной реформе нарушает Конституцию РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 июня, об этом говорится в распространенном заявлении «Справедливой России» во главе с Сергеем Мироновым.

Василиф Тропинин. Нищий старик. 1823

«Правительственный законопроект противоречит Конституции Российской Федерации, которая прямо запрещает принимать законы, ухудшающие либо отменяющие права граждан», — говорится в документе.

Уже сегодня многие работники предпенсионного возраста не могут получить работу, а повышение пенсионного возраста только усугубит эту проблему — количество безработных увеличится, доходы населения уменьшатся, экономика страны получит очередной удар в виде снижения покупательского спроса, отмечают в «Справедливой России».

При нынешнем состоянии системы здравоохранения в стране, многие граждане уже не доживают до пенсии. При повышении пенсионного возраста число таких людей увеличится, констатировали в партии.

Законопроект о повышении пенсионного возраста внесло в Госдуму правительство РФ. Пенсионный возраст для женщин повышается до 63 лет, мужчин — до 65 лет.