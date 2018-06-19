Оренбург, 19 июня, 2018, 16:59 — ИА Регнум. В Оренбургской области экс-министр Михаил Маслов временно исключён из рядов партии «Единая Россия». Партийное членство бывшего чиновника приостановили на время следствия, сообщили в региональном отделении «Единой России» и добавили, что в случае невиновности Маслову вернут партбилет.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Приостановка

Стоит отметить, что решение, которое носит также временный характер, принял и губернатор Юрий Берг, отстранивший Михаила Маслова с 15 июня от должности министра. Сохранит ли высокопоставленную должность Маслов станет ясно после того, как суд вынесет свое решение по уголовному делу.

Напомним, что экс-министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности региона Михаила Маслова задержали днём 14 июня. Он подозревается в мошенничестве. Громкое уголовное дело расследует СКР (с дисклокацией в Нижнем Новгороде). Наряду с Масловым фигурантом этого же дела является фактический руководитель СГЦ «Вишневский» Виктор Железнов. По версии следствия, селекционно-гибридный центр получил субсидии в сумме свыше 100 млн рублей, эти деньги были похищены.

16 июня экс-министр взят под стражу почти на месяц. СМИ сообщают, что адвокат бывшего чиновника намерен обжаловать меру пресечения.