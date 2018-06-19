Киев, 19 июня, 2018, 16:58 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко сможет вести продуктивные переговоры с президентом России Владимиром Путиным только после переизбрания Рады. Двусторонним переговорам мешают «радикалы и городские сумасшедшие» в парламенте. Об этом на своей странице в Facebook написал директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Иероним Босх. Извлечение камня глупости (фрагмент). 1494

При этом он назвал «интересным» призыв первого президента Украины Леонида Кравчука начать переговоры между Россией и Украиной на уровне президентов.

«Это ничего не даст. В России Путин обладает полным контролем над Государственной думой. Фактически Госдума — это типа Дума при царе Алексее Михайловиче, когда бояре обсуждали, но решение принимал только царь. В Украине Великий Гетьман Петр Алексеевич не имеет контроля над Верховной радой. Даже самые простые законы и решения приходится принимать после консультаций с олигархами и смотрящими от фракций. Поэтому любые договоренности между Путиным и Порошенко будут провалены в Верховной раде. Может быть, если будут новые выборы в Верховную раду и там не будет так много радикалов и городских сумасшедших, тогда президент, в этом случае фамилия не имеет значение, может вести переговоры с Путиным и ДНР. А без этого ничего не получится», — заверил Охрименко.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня Кравчук заявил, что президенты Украины и России должны сесть за стол переговоров по вопросу Донбасса.

«Но Путину нужно сесть за стол переговоров, потому что их влияние на Донбассе очень большое. Надо сесть с Порошенко. Он говорит «я не хочу с ним общаться», я так знаю с его разговоров. Что значит «не хочу»? Мы выбрали такого президента. А что ты хочешь, чтобы мы выбрали другого? Это наше право, кого выбирать. Садитесь и договаривайтесь, поскольку речь идет о народах, о крови, ужасе, смерти», — подчеркнул Кравчук, передает УП.