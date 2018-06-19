Екатеринбург, 19 июня, 2018, 16:57 — ИА Регнум. В фан-зоне Екатеринбурга собираются болельщики, чтобы посмотреть на матч между сборными России и Египта. Впрочем, на их активность может повлиять дождь, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из х/ф «Июльский дождь». Реж. Марлен Хуциев. 1967. СССР Пережидая дождь

Осадки выпадали на Урале утром 19 июня и снова начались вечером. Между тем в 23:00 по местному времени (21:00 мск) начнётся трансляция матча между Россией и Египтом.

Отметим, лемур Спартак из местного зоопарка в этот раз отдал победу российской сборной. Напомним, что в прошлый раз он сигнализировал о грядущей победе сборной Саудовской Аравии. Матч прошёл 14 июня. Но зверёк ошибся. Саудиты проиграли российской сборной со счётом 5:0.