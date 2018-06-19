Горно-Алтайск, 19 июня, 2018, 16:56 — ИА Регнум. В Кош-Агачском районе Республики Алтай фотоловушки зафиксировали старейшего снежного барса региона. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 июня в республиканском правительстве.

Снежный барс

Снимки снежного барса по кличке Хоргай обнаружили сотрудники Алтайского заповедника, принявшие участие в экспедиции на хребет Чихачева. Ранее специалисты сомневались, что хищник, возраст которого не менее десяти лет, сможет пережить эту зиму.

«Были опасения, что самец Хоргай может не пережить зиму. Первые снимки животного получены в октябре 2011 года в возрасте не менее трёх лет. По нашим подсчётам ему уже десять лет. Опасения были весьма обоснованными, особенно с учетом суровой и многоснежной весны», — прокомментировал старший научный сотрудник Алтайского заповедника Сергей Спицын.

Также камеры «поймали» ещё одного или двух барсов, точнее установить не удалось. Фотоловушки показали, что снежные барсы находились на алтайской стороне хребта Чихачева до конца ноября 2017 года, затем покинули территорию Республики Алтай. Причиной стал глубокий снег. Ирбисы вновь появились на алтайской стороне хребта в марте 2018 года. Таким образом, очаг обитания барсов на хребте Чихачева является трансграничным: животные непрерывно мигрируют из Республики Алтай в Монголию и Туву и обратно.

Напомним, в 2018 году на хребте Чихачева состоялась VI добровольческая экспедиция «По следам снежного барса». Правительство Республики Алтай приводит такие данные: в России, где расположена самая северная часть ареала обитания снежного барса, насчитывается более 60 особей, из них 35 — на территории Республики Алтай. Это те ирбисы, которых удалось заснять с помощью фотоловушек либо обнаружить по следам.

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