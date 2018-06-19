Симферополь, 19 июня, 2018, 16:51 — ИА Регнум. В условиях сильной засухи Крым сможет дать урожай в пределах 750−800 тысяч тонн зерновых. Об этом на пресс-конференции в Симферополе 19 июня заявил врио директора Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма Владимир Паштецкий, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Пшеница

«В этом году мы ожидаем примерно 750−800 тонн урожая. Министерство сельского хозяйства примерно также оценивает перспективы», — отметил специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, с июня из-за засухи в ряде районов полуострова объявлена чрезвычайная ситуация природного характера. В Минсельхозе РК также с тревогой отмечали, что помимо жары, серьезный удар по аграрному сектору Крыма может нанести рос цен на горюче-смазочные материалы.