Молдавия грезит капитуляцией России: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 19 июня, 2018, 17:00 — ИА Регнум.
- Полная готовность: «СП-2» получил всё необходимое для строительства;
- Жажда капитуляции: Додон ждёт обсуждения вывода российских войск из ПМР;
- Более мягкий вариант: внесён альтернативный законопроект пенсионной реформы;
- Долгожданная инициатива: героев соцтруда освободят от взносов на капремонт;
- «Топливный ад» в Магадане: цена за литр дизельного топлива зашкаливает.
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