Пермь, 19 июня, 2018, 16:41 — ИА Регнум. В Перми жители улицы Красноборской ликуют первой одержанной победе. Два производственных помещения, где изготавливалась и продавалась ритуальная атрибутика, закрыты. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФССП по Пермскому краю, несколько предприимчивых граждан приобрели надел земли и организовали там мастерскую по изготовлению надгробий, тогда как участок имел иное назначение — под строительство жилого дома или садоводство, огородничество.

Надгробные плиты

От предпринимателей потребовали в течение месяца освободить помещения — вывезти весь товар и заготовки.

«Не сумев доказать законность своих действий в суде, бизнесмены попытались во время исполнительных действий убедить судебного пристава в своей правоте. Несмотря на их демагогию, двери помещения всё же были опечатаны», — отметили службе судебных приставов.

В администрации Дзержинского района Перми подчеркнули, что торговля ритуальными принадлежностями на месте, где должен расти огород, неприемлема. Местные жители, те, которые реально занимаются садоводством и огородничеством, жалуются, что похоронный пейзаж им уже поперёк горла, сообщает ТК «РифейПермь».

Представитель арендатора земельного участка, оправдываясь, сказала, что распиловка в мастерских не осуществляется, пыли нет. Предприниматель недоумевает — чем похоронный бизнес мог помешать огородникам; людям же, которые едут на Северное кладбище, расположение таких точек на улице Красноборской удобно, поскольку по пути горожане могут выбрать надгробие на могилу своих умерших близких.

В свою очередь, чиновники указали на помехи — постоянно припаркованные автомобили и регулярные разгрузочно-погрузочные работы. Кроме того, надгробные памятники колют глаз.

Стоит отметить, Северное кладбище, согласно данным информресурсов, является крупнейшим некрополем Перми. Его территория составляет более 200 га.