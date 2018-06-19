Севастополь, 19 июня, 2018, 16:36 — ИА Регнум. Правительство РФ может разрешить застройку исторической части Севастополя. Об этом журналистам 19 июня в Севастополе сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

«Группа экспертов выпустила новые рекомендации, которые в значительной степени отменяют первоначальные ограничения. Мы предложили в ближайшее время собрать объединённое заседание, чтобы выработать компромиссное решение, которое позволило бы осуществлять строительные проекты в городе на пустырях, бывших промзонах, землях сельхозназначения, но при этом не наносить ущерб историческому облику», — подчеркнул министр.

В целом, по его словам, рекомендации экспертов касаются 80 земельных зон, на большей части которых планируется построить социальные объекты.

Напомним, в начале 2016 году Севастополь был включён в перечень исторических поселений федерального значения, из-за чего во многих районах города была ограничена застройка. Позже губернатор Дмитрий Овсянников заявил, что из-за этого городские власти не могут реализовать ряд проектов ФЦП.