Ленинградская область, 19 июня, 2018, 16:47 — ИА Регнум. Ленинградская область отремонтировала проходящий по Новгородской области участок трассы «Зуево — Новая Ладога» и готовит эту дорогу к передаче в собственность Российской Федерации. Об этом сегодня, 19 июня, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

Дарья Драй ИА REGNUM Ремонт дорог

«На объекте полностью завершены работы по устройству нового асфальтового покрытия, в ближайшее время будет нанесена износостойкая разметка», — отметили областные власти.

Напомним, автомобильная дорога регионального значения «Зуево — Новая Ладога», проходящая по территории Чудовского района Новгородской области, соединяет город Кириши (Ленобласть) и федеральную трассу М-10 «Москва — Санкт-Петербург». Общая протяженность дороги «Зуево — Новая Ладога» составляет 102 километра.

Дорога эксплуатируется преимущественно автотранспортом из Ленобласти. Основная её часть ведет к Киришскому нефтеперерабатывающему заводу. Дорога многие годы находилась в аварийном состоянии, однако Новгородская область не спешила с ее ремонтом.

В мае 2017 года 19-километровый участок дороги, состоящий на балансе Новгородской области, был передан в безвозмездное пользование ГКУ «Ленавтодор». Вскоре начался его ремонт. В итоге общая стоимость восстановления новгородского участка дороги составила около 200 млн рублей.

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Как объясняют власти Ленинградской области, статус федеральной трассы для этой региональной дороги необходим в связи с «высокой интенсивностью движения большегрузных автомобилей, которые используют ее как связующее звено между федеральной трассой М-10 «Москва — Санкт-Петербург» и Р-21 «Кола». По дороге идет оживленное движение бензовозов, доставляющих нефтепродукты по всему Северо-Западу России.

Тем временем Ленобласть не только отдает автотрассы на уровень федерации, но и принимает в собственность разбитые местные дороги. Так, губернатор Александр Дрозденко подписал соответствующее распоряжение в отношении участка трассы «Сосновый Бор — Глобицы», что позволит поэтапно отремонтировать дорогу на всем ее протяжении и обеспечит безопасность движения. На ужасное состояние этой дороги губернатору не раз жаловались жители Соснового Бора.

Четырехкилометровый участок трассы от Копорского шоссе до границы Сосновоборского городского округа переходит из муниципальной в региональную собственность. Одновременно готовится государственная регистрация следующего участка дороги, с 6-го по 10-й километр, вообще признанного бесхозным.

«Принятие всей дороги на баланс Ленинградской области позволит обслуживать ее комплексно по более высоким стандартам», — заявляют областные власти.

Добавим, что по итогам пяти месяцев 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, аварийность и показатель тяжести последствий ДТП в Ленобласти снизились на 10%.