Анси, Франция, 19 июня, 2018, 18:31 — ИА Регнум. Во французском городе Анси с 12 по 15 июня параллельно с Международным фестивалем мультфильмов состоялся крупнейший в Европе рынок анимационного контента MIFA. В этом году в нём приняло активное участие около 3800 профессионалов (на 23% больше, чем в прошлом) из 75 стран. Среди них было почти пятьсот закупщиков контента, представителей прокатных компаний и инвесторов, заинтересованных в новых мультфильмах.

Фото предоставлено организаторами MIFA Рынок анимационного контента MIFA. Питчинг

Самым многообещающим событием MIFA является питчинг — конкурс проектов, на котором режиссеры и продюсеры делятся идеями с целью получения разносторонней поддержки. Мероприятие состоит из нескольких секций, участники которых были отобраны на конкурсной основе: полнометражные мультфильмы, короткометражные, телевизионные проекты, анимационные сериалы и др.

Питчинг полнометражных проектов состоял из шести историй из Франции, Перу, Италии и Канады. Четыре фильма ориентированы на взрослую публику, и только два создаются для детей. Лучшим был признан экспериментальный полудокументальный фильм-путешествие по Квебеку и островам на реке Святого Лаврентия «Архипелаг» Феликса Дуфор-Лаперриера из Канады.

Фото предоставлено организаторами MIFA Буклет питчинга

Все участники питчинга короткометражных фильмов уже стали победителями: каждый член селекционной комиссии выбирал проект не только для презентации в Анси, но и для дальнейшего сотрудничества или оказания поддержки. Вообще, участники и призеры питчингов MIFA опекаемы организаторами и партнерами мероприятия, которые внимательно следят за судьбой проекта и помогают ему обрести счастливую жизнь на экранах. Французское участие, как это часто бывает на местных мероприятиях, ярко превалировало над иностранным. Французский фильм «Планы на любовь» расскажет о паре, переживающей развод после 20 лет совместной жизни, и об вынужденном жить меж двух огней их сыне-подростке. Лента «Веркор» — о военном лагере, в котором остались позабытые руководством и сходящие с ума солдаты. «Перезагрузка» — о толстом подростке, отчаянно пытающемся похудеть и страдающем от постоянных упреков со стороны одноклассников, незнакомцев и даже родных. Детский мультфильм «Две сестры» посвящен взрослению девочек, одна из которых в силу недуга передвигается на инвалидной коляске. Французско-японский анимационно-документальный фильм «Я опоздал» раскроет переживания девушек и их парней, связанные с возможной беременностью. Американский атмосферный мультфильм «Кристофер в море» посвящен морскому путешествию на транспортном судне. Чешско-словацкая комедия «Конец» погружает в яркий фантасмагорический мир, где люди живут наравне с антропоморфными животными. Человек-олень после гибели своей подруги впадает в депрессию и, находясь подшофе, совокупляется с женой соседа — человека по имени Ной. Женщина рожает олененка, но это оказывается не главной проблемой героев: наступает великий потоп, и Ной, оправдывая свое имя, пытается спасти будущее мира. Правда, сохранить хладнокровие на корабле, переполненном эгоистичными существами, ему оказывается весьма непросто.

Фото предоставлено организаторами MIFA «Планы на любовь»

Идеи сериалов, в отличие от короткометражных мультфильмов, порадовали позитивом. Французы представили проект о приключениях двух сбежавших с фермы коров и музыкальный сериал про любовь светлячка к солнцу; японцы — похождения эластичного, почти кукольного жирафа; немцы — мюзикл о цирковом слоне на пенсии, который развлекает внука автобиографичными рассказами; чилийцы — яркую и динамичную историю выживания четырехлетнего мальчугана под гнетом любви и заботы трех разнохарактерных старших сестёр.

Мультипликаторы из Южной Африки придумали удивительный постапокалиптический мир, жители которого отказались от современных технологий и вернулись к первобытному существованию. Непослушные племенные дети начинают дружить с роботом и втайне от взрослых решаются на участие в соревновании машин. Проект получил приз от канала Дисней.

Фото предоставлено организаторами MIFA Сериал Junk Pilots

Среди призеров оказался документальный проект I Came with Just My Eyes о подростках-мигрантах, которые в течение трех минут рассказывают о своей ужасной жизни до переезда во Францию. Причем авторы проекта уравнивают Россию (жители которой, по их мнению, страдают от войны и бедности) с ужасающей Анголой.

Фото предоставлено организаторами MIFA Зона для общения после питчинга

Венгры представили сюжет, чаще встречаемый в авторском кино, а не в сериалах: подросток долго и болезненно переживает развод родителей. Вообще, из семи участвующих в питчинге MIFA проектов авторских короткометражных мультфильмов только один подойдет для детей, зато в секции сериалов историй для семейного просмотра оказалось, разумеется, подавляющее большинство. В мире современной анимации милые, веселые, яркие и поучительные истории, действительно, обычно реализуются в формате сериалов, которые при достижении успеха у публики идут на второй и следующие сезоны. Авторское короткометражное кино в этом смысле нерентабельно: с продажи одного эпизода не выйдет ни дохода, ни перспектив мерчейдазинга или других способов монетизации. Короткий фильм создается в первую очередь для показа на фестивалях, получения признания со стороны профессионалов и обретения если не престижных призов, то хотя бы творческого удовлетворения.