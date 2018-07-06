Москва, 7 июля, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 7 июля, в России отмечается День воинской славы — День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении 1770 года. Праздник учредил в 2012 году президент РФ Владимир Путин.

Иван Айвазовский. Чесменский бой в ночь с 25 на 26 июня 1770 года. 1848

Морское сражение у крепости Чесма между русской и турецкой эскадрами — одно из крупнейших в эпоху парусного флота. Чесменское сражение стало настоящим триумфом русского флота и послужило весомым аргументом при заключении Кючук-Кайнарджийского мира, завершившего Русско-турецкую войну 1768−1774 годов.

После начала войны Россия отправила несколько эскадр из Балтийского моря в Средиземное, чтобы отвлечь внимание противника от азовской флотилии, состоявшей тогда всего из шести линейных кораблей. Две русские эскадры, объединённые под общим командованием графа Алексея Орлова, обнаружили турецкий флот на рейде Чесменской бухты.

В состав русских эскадр входили девять линейных кораблей, три фрегата, бомбардирский корабль и около двух десятков вспомогательных судов. В свою очередь турецкий флот состоял из 16 линейных кораблей, шести фрегатов, шести шебек, 13 галер и 32 малых судов.

Несмотря на то, что численность турецкой эскадры была вдвое больше, адмирал Григорий Спиридов, под командованием которого находилась одна из русских эскадр, принял решение атаковать. Бой начался в полдень 5 июля в Хиосском проливе и вошел в историю как Хиосское сражение. «Святой Евстафий» атаковал флагманский корабль турецкой эскадры «Реал Мустафа». Вследствие столкновения оба флагмана взорвались. К 14 часам турки уже отступили в Чесменскую бухту — под прикрытие береговых батарей.

6 июля российский флот вел обстрел противника на большом расстоянии. К вечеру два корабля остановились на входе в бухту и начали бой с вражескими кораблями. В ночь на 7 июля взорвалось еще одно судно турецкой флотилии. Битва длилась до утра. Эскадры обеих сторон понесли большие потери, но все же битва закончилась победой российского флота.

«Это сражение стало одной из самых ярких страниц в летописи русского флота. Во второй половине XVIII века противостояние России и Османской империи достигло своего апогея. Набиравшая силу Российская империя, закрепившаяся на Балтике, стремилась выйти и на берега Чёрного моря, что категорически не устраивало Османскую империю, за несколько столетий привыкшую к своему исключительному господству на южных берегах Чёрного моря, — рассказывает шеф-редактор Восточной редакции ИА REGNUM Станислав Тарасов.

В 1768 году противостояние России и Османской Турции переросло в Русско-турецкой войну. Главной опорой Османской империи был большой военный флот, которому Россия на Чёрном море могла противопоставить лишь малочисленную Азовскую эскадру. Россия смогла противопоставить туркам сильный и более боеспособный Балтийский флот, отправив его в экспедицию в Средиземное море и к берегам Эгейского моря, чтобы отвлечь силы противника от Черноморского флота. Это был оправданный маневр с военной точки зрения.

Значительно уступая противнику числом кораблей и пушек, находясь за тысячи миль от своих портов, русский флот, благодаря правильному использованию тактической обстановки, мужеству и героизму русских моряков, одержал крупнейшую победу, уничтожил сильнейший флот противника, сделал русских хозяевами Архипелага. Всё это сыграло важную роль при заключении в 1774 году Кючук-Кайнарджийского мирного договора. Сражение явилось свидетельством дальнейшего роста морского могущества России. Кстати, одним из следствий успешного действия нашего флота было принятие в начале 1771 года подданства России жителями 25 небольших островов, лежащих в середине Архипелага от Тассо до Кандии».

По распоряжению Екатерины II для прославления победы в Большом Петергофском дворце создали мемориальный Чесменский зал. Кроме того, к Гатчине воздвигли Чесменский обелиск, а в Царском селе — Чесменскую колонну. В Санкт-Петербурге в знак победы над турками построили Чесменский дворец и Чесменскую церковь святого Иоанна Предтечи. Позже по указу Николая II Чесмой назвали населенный пункт — ныне село в Челябинской области.

Победу русского флота в Чесменском сражении символизирует и одна из белых полос на отложном синем воротнике форменной одежды матросов и старшин ВМФ РФ. Две другие — Гангутское и Синопское сражения.