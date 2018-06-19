Ярославль, 19 июня, 2018, 16:09 — ИА Регнум. Проект «Затопленные святыни Мологского края» стал победителем Всероссийской премии «Хранители наследия» в номинации «Целеустремление». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили организаторы мероприятия.

Breytovo.ru Первые погружения

Всероссийская премия «Хранители наследия» присуждается за выдающиеся заслуги и личный вклад в дело сохранения историко-культурного наследия народов Российской Федерации. В этом году она вручается в 10 раз, и ее победителем стал руководитель некоммерческого партнерства «Разведывательно-водолазный клуб» Константин Богданов и межрегиональная общественная организация содействия поиску и сохранению реликвий истории государства «Третий Рим» за проект «Затопленные святыни Мологского края. Организация экспедиции по исследованию акватории затопленных городов и сел Рыбинского водохранилища».

«Этот проект мы придумали вместе с Дмитрием Радченко, Андреем Тутариковым и Алексеем Ивановым. Нам стало интересно, что скрывают воды Рыбинского водохранилища. Там может находиться музей, наследие, которое был затоплено при создании Рыбинского водохранилища и с тех пор его никто не видел. И первые же погружения показали, что на дне сегодня можно найти остатки достаточно интересных и хорошо сохранившихся усадеб, храмов», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Константин Богданов.

Проект «Затопленные святыни Мологского края» был начат в январе 2017 года. В его рамках организовывались экспедиции по изучению затопленных городов и сел в акватории Рыбинского водохранилища на территории бывшего Мологского края. Первой в экспедиционном перечне стала бывшая дворянская усадьба Мусиных-Пушкиных Иловна, разрушенная и затопленная в 1940-х годах при создании Рыбинского водохранилища.